Volkswagen начал электрификацию своего модельного ряда, но заявляет, что двигатель внутреннего сгорания еще рано хоронить.

Материалы по теме Mazda обойдет запрет на бензиновые двигатели

В интервью Autocar технический директор VW Матиас Рабе сказал, что переход на биотопливо позволит производителям автомобилей, таким как VW, продолжить выпуск двигателей внутреннего сгорания, выхлоп которых уже не будет содержать токсичных веществ.

Биотопливо производится из натуральных материалов и не выделяет CO 2 или токсичные примеси при сжигании. Разработки ведутся уже многие годы, но оно еще не готово к массовому производству. Тем не менее Volkswagen и Bentley являются одними из немногих производителей автомобилей, вкладывающих средства в данную технологию.

Рабе говорит, что слишком большие вес и размеры батарей, используемых в современных гибридных и полностью электрических транспортных средствах, будут только стимулировать разработки синтетического топлива. Более того, потребность в биотопливе есть не только у автомобильной промышленности.

«Если вы посмотрите на авиационную промышленность, биотопливо пользуется большим спросом, потому что [самолеты] не будут работать на электричестве, иначе вы не пересечете Атлантику. Мы хотим быть образцом для подражания по [уровню выбросов] CO 2 , но это не значит, что мы откажемся от двигателя внутреннего сгорания», — говорит Матиас Рабе.

Volkswagen предлагает онлайн-экскурсию по выставочному стенду, спроектированному для отмененного Женевского автосалона.

Фото: Volkswagen