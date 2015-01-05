Шведский автопроизводитель ставит перед собой задачу свести к минимуму смертность на дорогах.

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Ограничение скорости до 180 км/ч — часть взятых на себя компанией Volvo обязательств в рамках стратегии Vision 2020. Бренд таким образом вносит вклад в дело снижения смертности на дорогах.

Доработке, а именно принудительному ограничению скорости до 180 км/ч, подверглись модели V60, V90, XC40 и XC60. Исключения составили некоторые турбодизельные версии, которых у компании сегодня мало, а спрос на них невелик.

В компании заявляют, что ограничение максимальной скорости до 180 км/ч было выбрано неслучайно: это своего рода компромисс между безопасностью и комфортом покупателей. Немецкие автопроизводители BMW и Audi ограничивают максимальную скорость на отметке 250 км/ч, а слишком большой разрыв между ограничениями может отпугнуть потенциальных покупателей автомобилей Volvo, решили в компании.

Помимо ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии — интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями, и систему «геозоны», которая автоматически ограничивает скорость возле больниц и школ. Как отметили в Volvo, на высоких скоростях системы помощи водителю уже неэффективны и не способны предотвратить аварии. Volvo также планирует решить проблему пьяных водителей с помощью камер и датчиков: система будет определять, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: Volvo