На улицы опустевшего курорта вышли морские львы и забираются на машины

На популярном еще недавно аргентинском курорте Мар-дель-Плата больше нет туристов, местные жители самоизолировались, а урбанистические пейзажи стали на глазах преображаться.

Вольготно, как никогда, здесь себя почувствовали морские львы, которые стали вылезать на берег в поисках легкой добычи, сообщает La Nación. Они осмелели и разгуливают по улицам портового города, нежатся на солнышке и даже забираются полежать на машины. Львы почувствовали себя здесь хозяевами и стали защищать свою территорию, выгоняя любого, кто им угрожает. Животные большие, ну и запах в курортном местечке стоит соответствующий. Уборщики вынуждены поливать улицы, чтобы смыть следы их жизнедеятельности.

Осмелевшие обитатели моря постепенно продвигаются все дальше и дальше, и теперь их стали видеть и на проезжей части, среди движущихся машин.

Морские львы всегда являлись символом Мар-дель-Плата, их здесь любят и не обижают, но теперь они начали пугать местных жителей.

А эта североамериканская кукушка специально станцевала перед водителем на капоте машины. И повод был — прекрасная добыча.



Видео: YouTube