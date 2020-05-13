ГАЗель Next перевели на электричество. Но не у нас

Переоборудованием российских коммерческих автомобилей занимается немецкая фирма EFA-S, а предназначены они для местных предприятий малого бизнеса и фермеров.

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Компания Elektro-Fahrzeuge Schwaben GmbH (EFA-S) специализируется на переводе легковых и коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на экологически чистые транспортные средства с электроприводом. Переоборудование транспортных средств обходится дешевле, чем покупка сопоставимого недавно разработанного электромобиля, говорят в компании. ГАЗели Next в данном случае простые, надежные и легко поддающиеся переделке машины.

Компания из Штутгарта EFA-S закупает ГАЗели на российском заводе без двигателя, коробки передач и топливной системы и самостоятельно оснащает их электрической силовой установкой. EFA-S использует литий-фосфатные батареи нового поколения емкостью 80 кВт.ч, для которых не требуются никель и кобальт. Движущей силой экологически чистой версии является электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.) и крутящим моментом 730 Нм.

Запас хода на одной зарядке у электрических ГАЗелей достигает 200 км, этого вполне достаточно для решения многих задач городской логистики, например в коммунальном секторе и малого бизнеса. Известно также, что такие автомобили пользуются спросом и у фермеров.

EFA-S предлагает переоборудованные таким образом четыре модификации ГАЗелей Next— бортовой грузовик, грузовик с двухрядной кабиной, цельнометаллический фургон и микроавтобус. Цены компания предоставляет по запросу, однако, по информации «За рулем», в зависимости от типа автомобиля и уровня оснащения они могут составлять от 65 тыс. до 70 тыс. евро.

Дороговато, конечно, но есть и приятный бонус, правда, распространяется он только на жителей Германии. В стране поддерживают экологически чистый транспорт, поэтому государство при покупке такого автомобиля компенсирует часть затрат. А именно возвращает половину разницы между стоимостью базовой (бензиновой) версии и переоборудованной модели. Скажем (по самым грубым подсчетам), если цельнометаллический фургон стоит порядка 18 тыс. евро, а переоборудованный в электрокар — 65 тыс. евро, то 23,5 тыс. компенсирует правительство. Таким образом коммерческий автомобиль с госсубсидией обойдется коммерсанту или фермеру в 41,5 тыс. евро.

Товар штучный, всего в год немецкая компания планирует реализовывать несколько десятков переоборудованных машин.