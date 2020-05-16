Вчера, в 10:00 «Отдел по борьбе с коронавирусом» добрался до Вологды Приметы сходятся: молодой человек на потрепанной переднеприводной Lada с глухой тонировкой и кустарной цветографикой.
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Очередной шутник, «борющийся» с коронавирусом, задержан — на сей раз в Вологде. Основные приметы сходятся: как и в двух случаях до этого, молодой человек передвигался на потрепанной переднеприводной модели Lada с глухой тонировкой и кустарной цветографикой несуществующего «отдела по борьбе с коронавирусом». Этим он и привлек внимание сотрудников вологодской роты ДПС.
Проверка специальными приборами установила, что светопропускание стекол автомобиля не соответствует техрегламенту, поэтому тонировку владельцу автомобиля пришлось снять на месте, заодно с наклейками о борьбе с коронавирусом,
сообщает официальный сайт МВД РФ. Нарушителю выписаны протоколы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (за тонировку), по ч. 6 ст. 12.5 КоАП РФ (за незаконное нанесение цветографики автомобилей оперативных служб) и по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей).
А кроме того, был выписан по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации».
В конце марта первый лже-борец с коронавирусом появился в Москве, а в апреле его примеру последовал нарушитель из Алушты. Фото: скриншот YouTube, канал МВД МЕДИА
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