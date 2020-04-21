«Отдел по борьбе с коронавирусом»: еще одна попытка пошутить, снова неудачная

На этот раз отличился автолюбитель из Алушты — и попался точно так же, как его «вдохновитель» из Москвы.

Несуществующий «отдел по борьбе с коронавирусом» обрел филиал в Крыму — правда, очень ненадолго. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, внимание экипажа ДПС в Алуште привлек автомобиль Lada 112, на дверях которого красовалась надпись «Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19». После того как автомобиль был остановлен, выяснилось, что у 23-летнего водителя нет полиса ОСАГО.

Кроме того, с помощью приборов было установлено, что светопропускание стекол не соответствует техническому регламенту. Тонировку и «специальную» расклейку дверей мнимому борцу с коронавирусом пришлось устранить на месте. Сотрудники ГИБДД составили три протокола об административных нарушениях.

Напомним, в конце марта удивительно похожий случай произошел в Москве — юный «борец», наклейки на бортах, тонировка, проблемы с документами.

А недавно нарушитель режима самоизоляции пытался дать взятку инспектору ДПС. Не получилось.

Фото: скриншот YouTube, канал МВД МЕДИА