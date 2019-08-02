Но, вообще-то, песня про нашу жизнь, хотя и написана в прошлом сентябре.

Сидит человек дома и смотрит телевизор, и вдруг — он уже на вершине горы, на морском пляже или мчится по живописной дороге за рулем Haval F7 навстречу новым впечатлениям и эмоциям. При этом мы понимаем, что это только мечты, все фоны и предметы лишь рисунки на бумаге, и чем дальше — тем сюрреалистичнее становятся виды, превращаясь в фантастический калейдоскоп.

Группа Би-2 с некоторых пор проявляет интерес к автомобильным брендам, все помнят ее недавнюю коллаборацию с корейской маркой Hyundai и эксклюзивную версию Hyundai Creta Би*2, в новом ролике «Депрессия» мелькает уже китайский бренд Haval. Но реклама рекламой, а в песне про то, что касается каждого из нас, о чем мы мечтаем в самоизоляции, и, по большому счету, марка машины тут вообще ни при чем. Любопытно, что слова и музыка были написаны еще в сентябре 2019 года, однако слова «выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело» оказались как нельзя кстати.

Создатели ролика объединили традиционные съемки с техниками stop-motion анимации, включая кукольную и бумажную. Волшебство удалось — музыканты передали гамму чувств и эмоций, которые мы испытаем по окончании «депрессии». Клип получился стильным и трогательным — за четыре дня он набрал почти миллион просмотров.

Несмотря на название «Депрессия», песня о том, что мы не знаем, каким будет мир после пандемии, но смотрим в будущее с верой и надеждой.