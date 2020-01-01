Мобильную ванну-джакузи за шесть недель и примерно 600 долларов построила семейная пара из Шотландии.

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Вспышка COVID-19 вынудила людей во всем мире оставаться дома, а Сэмми и Эллиот из Шотландии использовали образовавшееся время, чтобы построить гидромассажную ванну, которую можно прицепить к их автофургону.

Постройку такого мобильного устройства они задумали еще в апреле, когда пара планировала объехать Европу на автофургоне. Самоизоляция ограничила возможность выходить на улицу, поэтому делать пришлось из того, что нашлось в гараже, или материалов, подаренных друзьями. Общая стоимость джакузи для путешествий составила около 636 долларов США.

Ванна вмещает около 750 литров воды. Молодым людям не нужно ждать, пока она нагреется, потому что насос пропускает воду через нагреваемый газом котел, поэтому она поступает в ванну температурой выше 40 градусов Цельсия. Внутри есть светодиодное освещение и возможность активировать пузырьки. Размещается в ванной до четырех человек, но с максимальным комфортом — двое. Изоляционная обивка сохраняет воду горячей в течение примерно двух часов, потом ее придется подогревать.

Как только в Шотландии снимут ограничения на передвижение, пара намерена прицепить джакузи и отправиться путешествовать. Их сооружение было задумано для того, чтобы останавливаться возле природных водоемов, закачивать воду в ванну и наслаждаться природой, попивая пиво или шампанское. Без химикатов воду потом можно без ущерба для экологии слить обратно в источник, когда придет время отправиться дальше.

Пара готова построить мобильные джакузи и на заказ, но предупреждает, что цена будет намного выше 600 долларов, потому что покупателю придется оплачивать не только материалы, но и рабочую силу.

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Джакузи на прицепе: самое нужное дополнение к автодому Мобильную ванну-джакузи за шесть недель и примерно 600 долларов построила семейная пара из Шотландии. Джакузи на прицепе: самое нужное дополнение к автодому

Фото: Trailer Hot Tub