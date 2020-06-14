Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — журнал За рулем

Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов

Ford Transit Wonder Rear Lounge получил то же оснащение, которое прежде собирались устанавливать на Mercedes-Benz Sprinter.

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Wonder Rear Lounge от Leisure Travel Vans — это новый автодом на базе Ford Transit, оснащенный 3,5-литровым битурбированным двигателем V6 мощностью 310 лошадиных сил и 542 Нм, который может предлагаться также с системой полного привода, что редко встречается у автодомов. В продажу машина поступит этим летом, а стоимость кемпера составляет от 130 000 долларов (около 9 млн рублей). Насколько это дешевле, чем версия на базе Мерседеса, в компании не уточняют.

Компания Leisure Travel Vans представила концепт Wonder Rear Lounge на прошлогодней выставке RVX. Но тогда он был построен на более дорогом шасси Mercedes-Benz Sprinter. Несмотря на изменение платформы, компании не пришлось вносить большие изменения в конструкцию жилой зоны.

Wonder Rear Lounge не только стал мощнее, но и получил просторный интерьер с уникальной двухзонной планировкой. Кроме того, в гостиной есть огромное окно — от пола до потолка, а смотреть в него можно сидя на диване либо лежа на складной кровати размером 147 на 188 см.

Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов

Ford Transit Wonder Rear Lounge получил то же оснащение, которое прежде собирались устанавливать на Mercedes-Benz Sprinter.

Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139716Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139715Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139718Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139713Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139717Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139714Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов

В передней части салона есть еще одна зона отдыха со съемным столом и мини-кухня. Капитанские кресла в кабине могут поворачиваться в салон. Две жилые зоны разделены коридором. С одной стороны здесь расположена ванная комната с отдельным туалетом и душем, а с другой разместился шкаф для хранения.

Фото, видео: Leisure Travel Vans

Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов

Ford Transit Wonder Rear Lounge получил то же оснащение, которое прежде собирались устанавливать на Mercedes-Benz Sprinter.

Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139716Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139715Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139718Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139713Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139717Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов — фото 1139714Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов
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Отзывы о Ford Transit (133)

Ford 2013 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Двигатель, салон, ход

Недостатки:

Нет

Комментарий:

На Ford Transit фургон, катаюсь уже два с половиной года и за все это время, он мне ни разу не делал мозги. Двигатель добротный, экономичный, по салону вообще нет нареканий. Ход плавный и даже загруженный под завязку идет бодро. Достойный автомобиль.

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