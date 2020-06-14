Ford Transit Wonder Rear Lounge получил то же оснащение, которое прежде собирались устанавливать на Mercedes-Benz Sprinter.

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Wonder Rear Lounge от Leisure Travel Vans — это новый автодом на базе Ford Transit, оснащенный 3,5-литровым битурбированным двигателем V6 мощностью 310 лошадиных сил и 542 Нм, который может предлагаться также с системой полного привода, что редко встречается у автодомов. В продажу машина поступит этим летом, а стоимость кемпера составляет от 130 000 долларов (около 9 млн рублей). Насколько это дешевле, чем версия на базе Мерседеса, в компании не уточняют.

Компания Leisure Travel Vans представила концепт Wonder Rear Lounge на прошлогодней выставке RVX. Но тогда он был построен на более дорогом шасси Mercedes-Benz Sprinter. Несмотря на изменение платформы, компании не пришлось вносить большие изменения в конструкцию жилой зоны.

Wonder Rear Lounge не только стал мощнее, но и получил просторный интерьер с уникальной двухзонной планировкой. Кроме того, в гостиной есть огромное окно — от пола до потолка, а смотреть в него можно сидя на диване либо лежа на складной кровати размером 147 на 188 см.

Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов Ford Transit Wonder Rear Lounge получил то же оснащение, которое прежде собирались устанавливать на Mercedes-Benz Sprinter. Новый кемпер Ford: всего за 9 миллионов

В передней части салона есть еще одна зона отдыха со съемным столом и мини-кухня. Капитанские кресла в кабине могут поворачиваться в салон. Две жилые зоны разделены коридором. С одной стороны здесь расположена ванная комната с отдельным туалетом и душем, а с другой разместился шкаф для хранения.

Автодом может стать настоящей виллой, если строить его на базе большого тягача Скании.

Фото, видео: Leisure Travel Vans