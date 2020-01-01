Audi показала электрическое кросс-купе Q4 Sportback e-tron

Пробег на одной зарядке обещают в 450 километров.

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Компания Audi раскрыла характеристики и показала внешность полностью электрического кроссовера Q4 Sportback e-tron. Габариты новинки: 4,6 метра в длину, 1,9 метра в ширину и 1,6 метра в высоту при колесной базе 2,77 метра. В конкуренты модели уже записали представленную весной прошлого года Tesla Model Y, однако та несколько крупнее: длина 4694 мм, ширина 1849 мм, высота 1443 мм, колесная база 2875 мм.

Впрочем, конкурентная среда у машин действительно единая — компактные «паркетники-электрички» грозят стать трендом следующего десятилетия. Дальность хода на одной зарядке у Q4 Sportback e-tron конкурентная: 450 км.

Архитектура шасси — MEB, позволяющая делать и обычные машины, как представленный в 2019 году в Женеве «просто» кроссовер Q4, так и электромобили.

У купе-кроссовера два электродвигателя. Стоящий спереди развивает 204 л.с. и 310 Нм, а показатели заднего — 102 л.с. и 150 Нм. В нише под полом находятся аккумуляторы емкостью 82 кВт.ч. Если использовать зарядку на 125 кВт, то зарядить комплект батарей можно за 30 минут. Разгон до 100 км/ч у купе-кроссовера занимает 6,3 секунды, а максималка ограничена на 180 км/ч.

По планам компании, к 2025 году у Audi будут электромобили во всех классах, где представлен бренд, — количество серийных электрических моделей доведут до 20, а в общем объеме продаж они должны занять 40%

Nissan тоже готовит электрический кроссовер — модель Ariya дебютирует 15 июля.

Фото: Audi