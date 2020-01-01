Управлять светофором со смартфона? В России это будет в 2021 году

Фактически пешеходам дают право быть регулировщиками дорожного движения через гаджет. Но касается это только безопасного передвижения детей по городу.

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В 2021 году в городах должна заработать система «Гусеница», которая позволит удерживать зеленый сигнал светофора до тех пор, пока группа школьников не перейдет дорогу. Система прошла испытания в Курске, до конца года ее будут тестировать в Москве.

Сервис задуман, прежде всего, для безопасности школьников: когда они длинной вереницей переходят дорогу, это не получается сделать за один цикл светофора, требуется дополнительное время. У сопровождающего группу детей взрослого будет доступ к приложению, он сможет через смартфон подключиться к светофору и нажать кнопку «Продлить». Тогда зеленый сигнал будет гореть еще один период, рассказал «Российской газете» представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Кроме детей «Гусеница» может быть полезной пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

Технически систему можно внедрить во всех крупных городах, где тестируется интеллектуальная транспортная система «Умный город» — практически все работающие в России светофоры уже переведены на «цифру». Чтобы подключить светофор к «Гусенице», достаточно установить на него небольшое устройство.

Интерес к «Гусенице» проявили Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Калининград и еще несколько городов. В следующем году там будут внедрять новую систему, а Россию целиком она охватит в течение пары лет. Осталось определить, кому давать доступ к приложению и как исключить хулиганское использование.

А еще в России учат автомобили общаться друг с другом — сервис умной мобильности разрабатывают в Сколково.



Фото: АГН «Москва»