SsangYong выпускает электрокроссовер с ограничением

Максимальная скорость будет не больше 153 км\ч.

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SsangYong опубликовал тизерные изображения своего первого электромобиля на базе кроссовера Korando, который появится в первой половине 2021 года. Продажи новинки начнутся с Южной Кореи.

Электрическая версия имеет несколько отличий от Korando с двигателем внутреннего сгорания. Главное из них — глухая решетка радиатора, типичная для электромобилей. Кроме того, она имеет другой дизайн и украшена светящимся логотипом SsangYong. Отличается и бампер, который, благодаря многочисленным складкам, выглядит спортивно и даже агрессивно.

Также в компании рассказали, что капот машины сделан из алюминия ради снижения веса и оптимизации центра тяжести, а глухая решетка радиатора значительно улучшает аэродинамику модели. Более того, инженеры компании применили биомиметический подход, копируя формы акульих плавников для снижения сопротивления встречным потокам воздуха.

Электрический Korando будет оснащаться одним двигателем мощностью 191 л.с. То есть машина будет переднеприводной. Также машина получит батарею емкостью 61,5 кВт/ч компании LG Chem. Благодаря ей запас хода кроссовера на одной зарядке составит до 420 километров. При этом максимальная скорость машины будет ограничиваться на отметке 153 км/ч, чтобы предотвратить слишком быструю разрядку аккумулятора.

Для сравнения, самый простой переднеприводный Nissan Ariya с одним электромотором имеет мощность 218 л.с. Будучи оснащенным такой же батареей, японский кроссовер способен проезжать на одной зарядке до 360 км. При этом максимальная скорость Ниссана тоже ограничена, но на отметке 160 км/ч.

Больше о Nissan Ariya вы можете узнать здесь.

Фото: SsangYong