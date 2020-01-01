Volvo сделает кросс-купе с особым дизайном

Такие уже давно делает BMW и другие.

Материалы по теме Volvo вывела на российский рынок бренд Recharge

Идея выпустить линейку кросс-купе с дизайном, отличным от внешности других моделей марки, связана с тем, что это будут электромобили. Так компания совместит моду и технологичность. Кроме того, появление особенных электрокроссоверов существенно расширит модельный ряд Volvo.

Шведский автопроизводитель пообещал выпустить электромобиль до 2025 года.

В интервью Auto Express старший вице-президент Volvo по дизайну Робин Пейдж сказал, что в скором будущем модельный ряд Volvo будет значительно отличаться нынешнего. И дело не только в традиционном дизайне.

«Переход к электрификации дает нам возможность переосмыслить, что такое автомобиль. Мы намерены не просто продолжать делать то же, что и раньше, а искать новые возможности при создании как больших, так и компактных автомобилей. Электромобили открывают новые возможности дизайна, но есть и проблемы, связанные с аэродинамикой, что влияет на запас хода, внутренним пространством и распределением массы », — объясняет Пейдж .

Следующим полностью электрическим автомобилем Volvo станет кроссовер XC90 третьего поколения. Представлен он будет в 2021 году.

Также в планах компании выпустить кросс-купе XC100, которое станет стильной альтернативой более парктичному кроссоверу XC90.

Фото: autoexpress.co.uk