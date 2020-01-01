Смартфоны за рулем опасны, но не только они отвлекают наше внимание. Исследование

Утоление жажды за рулем, передача носовых платков пассажирам, не говоря уже о «зависании» в смартфонах — все это многократно увеличивает риск возникновения аварий. Что происходит во время того, как водитель теряет контроль над ситуацией, выясняли специалисты.

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Уже давно горит зеленый, а вы все стоите в ожидании того, когда водитель перед вами наконец тронется. И причину этого угадать несложно: во время фазы красного он взял в руки смартфон и так «завис», что забыл про все на свете. Во время движения последствия отвлечения внимания на смартфон могут быть более драматичными. Потому что, если вы не смотрите на дорогу всего секунду, за это время удается «пролететь» 14 метров со скоростью 50 км/ч или 28 метров со скоростью 100 км/ч. На автобане это составит уже 36 метров при скорости 130 км/ч.

45 участникам теста предложили испытать отвлечение внимания от дороги на собственном опыте, исследование провели ADAC и ÖAMTC. Во время каждого из трех кругов по специальным тестовым трекам испытуемым давали разные задания, которые отвлекали их внимание. Предлагались следующие задания: чтение и ответ на сообщения в WhatsApp, извлечение пачки салфеток из перчаточного ящика и передача салфетки одному из пассажиров на заднем сиденье, а затем возвращение пачки обратно в перчаточный ящик. Также необходимо было достать бутылку с водой в отсеке боковой двери, открутить крышку, сделать несколько глотков, завинтить и поставить на место, а потом ввести адрес в навигационную систему.

Одно только задание с бумажной салфеткой показало, на что способно такое небольшое отвлечение. Две трети водителей транспортных средств выезжали на встречную полосу на 1,5–2,6 секунды. Испытуемые также отворачивались от дороги в среднем на 3 секунды. При скорости 50 км/ч за это время они успевали проехать 42 метра.

Похожая картина возникла, когда тестируемый брал бутылку с водой из отсека боковой двери. На открытие, питье, повторное завинчивание крышки и возвращение бутылки на место в среднем уходило также 3 секунды. 82% участников также ухитрялись в какой-то момент процесса убирать обе руки с руля.

Когда дело дошло до управления смартфоном, стиль вождения становился значительно более беспорядочным. Было много отклонений в скорости движения — как вверх, так и вниз. В среднем люди 14 раз отворачивались от дороги на сотовый телефон, что в сумме составило около 140 метров езды вслепую. Треть участников пересекли сплошную линию и оставались иногда от 3,5 до 4 секунд на встречке.

Еще одна задача заключалась в том, чтобы во время движения ввести определенный пункт назначения в мобильное навигационное устройство, прикрепленное к подставке на ветровом стекле. Устройство было подготовлено таким образом, что для ввода не требовалось никакого управления меню. Нужно было просто ввести адрес и нажать кнопку старта. Согласно результатам исследования, эта манипуляция увеличивала риск возникновения аварии в пять раз. Чтение или ввод сообщения на смартфоне увеличивало его до 6 раз, а ввод номера телефона — до 12 раз.

Также ученые исследовали связь между телетрансляциями автомобильных спортивных событий и авариями, вызванными превышением скорости. Количество нелепых несчастных случаев после просмотра гонок Формулы-1 по телевидению вырастало, в среднем, на 6,3%. Согласно исследованию, фанаты гонок неосознанно стремятся имитировать поведение любимых гонщиков, и из-за этого число аварий возрастает.

Ученые пришли к выводу, что даже небольшие услуги, оказанные водителем, такие как передача бумажного носового платка или игрушки за спину, могут стать смертельной ловушкой. Потому что даже на скорости 50 км/ ч за секунду преодолевается 14 метров пути, а ведь скорости бывают и гораздо выше...

Почти половина российских водителей отвлекаются от дороги во время движения, отмечают в нашей Госавтоинспекции.



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