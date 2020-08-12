Останавливает ли стальная обшивка пикапа Теслы пули? Испытатели проверили это на стрельбище.

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В компании заявляли, что Cybertruck пуленепробиваем и поцарапать его нельзя. То же самое Илон Маск говорил про стекла пикапа, и вы помните, что произошло на презентации машины — стекло разбилось. Может, и кузов электропикапа такой же?

Есть один способ проверить это — поцарапать лист обшивки и расстрелять его из разного оружия.

Сталь для Кибертрака Теслы будет не просто прокатной, но и закаленной, что придает ей дополнительную прочность.

Листы стали серии 304 толщиной 3 мм выдерживают попадание 9-миллиметровой пули, но выстрел из винтовки, естественно, пробивает сталь. Впрочем, в ролике не показывают, из какого оружия производятся выстрелы, — демонстрируется только лист стали, в который попадают пули.

Следует также отметить, что закаленная сталь плохо поддается сварке, и на заводе Теслы либо будут применять особую технологию, либо, возможно, откажутся от закалки.

Илон Маск считает, что Теслы слишком дорогие, а значит скоро эти электромобили могут стать гораздо дешевле.

Фото, видео: Youtube