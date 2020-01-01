Илон Маск назвал машины Tesla «слишком дорогими» — журнал За рулем

Илон Маск назвал машины Tesla «слишком дорогими»

Скорее всего, бизнесмен намерен вывести на рынок новую модель электромобиля, которая будет стоить гораздо дешевле.

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Новый доступный по цене хэтчбек Tesla может быть разработан в Германии, где и будет собираться на заводе Gigafactory в Берлине.

Илон Маск заявил, что автомобили, которые Тесла сейчас выпускает, все еще слишком дороги. Даже с появлением Model 3, стоимость которой, например, в Соединенных Штатах сейчас составляет 37 990 долларов (около 2,7 млн рублей), машины бренда недоступны большинству автомобилистов.

«Нужно сделать машину доступной. Больше всего меня беспокоит то, где мы сейчас находимся [о ценовом позиционировании] — наши машины недостаточно доступны. Нам нужно это исправить», — заявил бизнесмен.

Он не назвал сроков появления новой недорогой модели и не сказал, какой она может быть. Но мы предполагаем, что машина окажется компактнее и легче, чем Model 3. Ориентирована она будет, в первую очередь, на Европу, где предпочитают небольшие городские машины. Следовательно, разработкой новинки займутся немецкие специалисты. Сам Маск, когда его спросили об этом, сказал, что создать подобную модель сможет «хороший проектировщик и инженер из Германии».

И поскольку это будет модель, нацеленная на европейский рынок, она будет выпускаться на новом заводе Gigafactory Tesla в Германии под названием Tesla Model 2.

Фото: Charlie Deets / Unsplash

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