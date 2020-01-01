Стоимость акции Теслы превысила 1000 долларов.

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Общая стоимость компании Tesla, выпускающей исключительно электромобили, составляет 190 млрд долларов. Ни один американский автопроизводитель еще не стоил так дорого.

В результате многолетний лидер — компания Toyota опустилась на вторую строчку, так как ее стоимость составляет 182 млрд долларов. На третьем месте — концерн Volkswagen AG с капитализацией 82,2 млрд долларов.

В пятерку лидеров, по информации Yahoo Finance, также входят Honda и концерн Daimler AG, стоимость которых составляет по более чем 48,4 и 45,7 млрд долларов соответственно. Следом идут Ferrari и BMW (по 43,3 и 42 миллиарда), General Motors (41 миллиард), SAIC (китайская государственная автомобилестроительная компания стоимостью почти 30 миллиардов) и Ford (27 млрд).

Такие компании, как Hyundai (22,8 млрд), Nissan (16,8 млрд), PSA Group (13,8 млрд) и Renault (7,7 млрд) вошли только во вторую десятку рейтинга.

Отмечается, что стоимость акций Теслы подскочили после сообщения Илона Маска о готовности электротягача Tesla Semi к серийному производству:

Чтобы увеличить продажи, компания Tesla решила значительно снизить стоимость своих электромобилей.

Изображения: Tesla, Google, Yahoo