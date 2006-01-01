В Москве останется только два троллейбуса

Они будут ходить по одному-единственному маршруту. На всех прочих уже курсируют электробусы.

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В Москве принято решение окончательно отказаться от троллейбусов. До недавнего времени дорожная сеть столицы содержала шесть троллейбусных маршрутов — М4, 28, 59, 60, 64, 72, но с 25 августа по ним начали ходить электробусы.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — цитирует ТАСС генерального директора ГУП «Мосгортранс» Леонида Антонова. Впрочем, один маршрут все же решено было сохранить «в знак уважения»: два ретротроллейбуса будут ходить от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.

Сокращение количества троллейбусов и постепенная их замена на автобусы и электробусы началась в Москве в 2014 году. По данным ГУП «Мосгортранс», сейчас в столице насчитывается 450 электробусов, к концу года их будет уже 600. А к 2024 году их количество планируют довести до 2600 единиц.

В июне появилась информация, что закрывается троллейбусный завод «Тролза», но позднее выяснилось, что он лишь сменил собственника и также переходит на выпуск электробусов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС