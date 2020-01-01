Ученые: «пот» на асфальте вреднее выбросов машин

До сих пор этому не придавали большого значения, но «вспотевший» на солнце асфальт — серьезная угроза для экологии.

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Автомобили становятся все чище в плане экологичности, уменьшаются выбросы мелкой пыли, но, оказывается, источником мелкой пыли может стать и разогретый на солнце асфальт. Жара, а на гладком асфальте словно капельки пота…То, что на первый взгляд кажется милой картинкой, на самом деле является серьезной экологической проблемой. Это показывают результаты совместных исследований Химического института Макса Планка в Майнце и Йельского университета в Нью-Хейвене, США. Основная цель работы ученых состояла в том, чтобы измерить, а затем проанализировать испарения с асфальта в различных погодных условиях, о результатах проделанной работы можно прочитать в журнале «Science Advances».

Ежегодно в мире перерабатывается 122 миллиона тонн жидкого асфальта. Многим известно, что материалы испаряются при воздействии высокой температуры. Проблемам, возникающим при «вспотевании» асфальта, изготовленного из битумно-каменной смеси на нефтяной основе, ранее не придавалось большого значения, но оказалось, что газообразный «пот» через некоторое время превращается в мелкую пыль размером менее 2,5 тысячных миллиметра. И именно в этой форме заключается угроза здоровью человека, поскольку частицы такого размера считаются особенно опасными. Если солнце «жарит» более интенсивно, нагревая асфальт до 60 градусов по Цельсию, количество выбросов удваивается. При каждом дальнейшем повышении на 20 градусов Цельсия общий коэффициент выбросов увеличивается еще на 70%.

В одном только районе Лос-Анджелеса в Калифорнии выбросы мелкой пыли от асфальта уже превышают выбросы от легковых и грузовых автомобилей. Следует отметить, что асфальт, который наносится на крыши некоторых домов, также опасен.

Очевидно, проблема существовала давно, но в сравнении с загрязнениями, которые наносили машины, казалась несущественной. Теперь же она начинает выходить на первый план, и единственный выход, который видят ученые — поскорее разрабатывать новые, более экологичные виды дорожного покрытия.

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Фото: ТАСС/imago images/Rupert Oberhäuser