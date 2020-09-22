Курьеров Delivery Club заставят учить ПДД

А потом будут тестировать на знание правил. И это сродни экзамену в автошколе — если кандидат допустит больше двух ошибок, на работу его не возьмут.

Материалы по теме Таксистам-нарушителям перестанут передавать заказы

Delivery Club меняет систему тестирования курьеров — кроме теста на знание курьерского приложения и стандартов сервиса, кандидаты на работу по доставке еды должны сдать тест на знание правил дорожного движения. В итоговой оценке кандидата новый тест станет играть такую же роль, как основной: если будет более двух ошибок, на работу его не возьмут. Правда, через некоторое время он сможет сдать тест повторно.

Маршруты курьеров часто проходят в общественных местах (около торговых центров, в жилых зонах и т.д.), кроме того, они любят передвигаться на велосипедах, поэтому в тестирование будут включены соответствующие вопросы. Например, о приоритете пешеходов перед велосипедистами, необходимости выбирать адекватную скорость движения, а также о необходимости спешиваться, преодолевая пешеходный переход.

В зависимости от изменения законодательства в тесты будут вноситься соответствующие поправки.

Ежемесячно Delivery Club выполняет свыше 5,5 млн заказов, выручка компании в 2019 году составила 4,46 млрд рублей, а по итогам первого полугодия 2020 года — 4,32 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Мы тоже предлагаем пройти простой тест на знание ПДД.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС