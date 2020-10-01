Микроскутер в сумке: на нем даже можно ездить

Разгоняется до 16 км/ч и преодолевает 10-градусный подъем.

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Стартап японской компании Cocoa Motors, крошечный скутер Walkcar, был анонсирован еще в 2015 году, и вот спустя пять лет он стал доступен к покупке. Сначала компания начала продавать новое транспортное средство на территории Японии, а теперь, как пишет Autoevolution со ссылкой на издание Electec, его можно заказать из любой точки Земли.

Компания называет свое детище «автомобилем в сумке», а СМИ используют эпитеты вроде «скутер-ноутбук» или «планшет на колесах». Он действительно легко помещается в сумке (диагональ — 13 дюймов, то есть 33 см) и служит в качестве своеобразного помощника в перемещении. Корпус алюминиевый, покрытый слоем углепластика и краски, способной самостоятельно устранять небольшие царапины. Все четыре колеса имеют подвеску.

Walkcar может преодолевать подъем в 10 градусов и имеет два режима движения — Sport (16 км/ч при дальности 5 км) и Eco (10 км/ч при дальности 7 км). Питание — от крошечной батареи емкостью 68 Вт⋅ч и двигателя постоянного тока мощностью 260 Вт. Управляется машина с помощью встроенных датчиков: можно поворачивать платформу под собой, а можно наклоняться на ней. Walkcar доступен в двух цветах — голубом и серебристом. Цена любого из вариантов — 1980 долларов.

И свежая новость об электромобилях: журналисты проверили информацию о том, что новые батареи будут заряжаться за 7 минут.

Фото: cocoamotors.com

Видео: Youtube, канал COCOA MOTORS