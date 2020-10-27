Путин смягчил план снижения смертности в ДТП

Показатель снижения смертности пришлось изменить, так как прежний оказался недостяжимым.

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К 2030 году необходимо добиться снижения показателя смертности в ДТП до 4 человек на 100 тыс. населения , такое поручение дал Владимир Путин правительству. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам Госсовета.

Напомним, требуемый ранее показатель смертности, установленный в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), вызывал немалые споры. Ранее ставилась задача добиться снижения смертности до 4 человек уже к 2024 году. Согласно обновленному документу, уровня не более 4 человек необходимо добиться только к 2030 году (ранее предполагалась нулевая смертность), а в 2024 году — не более 8,4 человека.

Также президент поручил ввести еще один показатель — «количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тыс. транспортных средств».

Кроме того, Путин поручил ускорить реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов и путепроводов. Финансировать это предлагается за счет средств, полученных от перераспределения акцизов на горюче-смазочные материалы.

Изменения в нацпроект внесут до 1 декабря 2020 года.

Снижение аварийности идет не такими быстрыми темпами, как хотели бы в Кремле: согласно статистике Росстата, в 2019 году было 11,6 смертей на 100 тыс. человек населения, а в 2017 году пропорция составляла 13/100 000.

Напомним, против норматива по снижению смертности к 2024 году до 4 человек на 100 тыс. населения высказывались в МВД, объясняя, что такой показатель недостижим.

Фото: АГН «Москва»