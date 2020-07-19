Поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимо

С таким заявлением выступили в МВД, предложив пересмотреть план и в два раза увеличить целевой норматив.

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К 2024 году, согласно поручению президента, показатель смертности на дорогах в результате ДТП должен составлять четыре случая на 100 000 человек населения. Но в МВД заявили, что такие цифры к этому времени недостижимы и показатель следует увеличить до 8,4 смертей на 100 000 человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания, проведенного с вице-премьером Маратом Хуснуллиным 19 августа 2020 года.

В прошлом году, согласно статистике Росстата, в авариях погиб 16 981 человек — 11,6 смертей на 100 000 человек населения. За оставшиеся три года в МВД не смогут снизить уровень смертности до 4/100 000, а к 2030 году — до 0/100 000, как того требовал Владимир Путин. Согласно статистике, снижение уровня смертности идет недостаточно быстро. Например, в 2017 году пропорция составляла 13/100 000.

При этом на проект с 2019 по 2024 годы выделяются колоссальные средства — 4,8 трлн рублей. О причинах, побудивших МВД предложить пересмотр нормативов, не сообщается. Возможно, к этому привели слова премьер-министра Михаила Мишустина, который заявил об увеличении сроков нацпроектов до 2030 года. Кроме того, ряд экспертов неоднократно высказывались о нереальности сроков достижения нулевой смертности на дорогах России. Но в ряде регионов требуемый к 2024 году показатель уже достигнут. Например, в Москве.