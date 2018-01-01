Туда не поеду: вот где больше шансов попасть в ДТП

Россия находится на 72-м месте. Мы чуть лучше Бразилии, но сильно хуже США.

Всемирная организация здравоохранения считает число смертей в ДТП на 100 тысяч населения по странам. Этот показатель отражает не только реальную вероятность попасть в аварию на дороге, но и тяжесть последствий, к которым она может привести.

Чем меньше число, тем хуже ситуация, то есть если страна на 25-м месте, она безопаснее, чем та, что на 5-м. Список возглавляют государства Африканского континента.

Очень опасные страны

Пять лет назад первенствовала Зимбабве с показателем 45 человек на 100 000, теперь — Либерия (35,9). Но в Зимбабве ситуация за это время кардинально не изменилась — страна на четвертом месте (34,7).

В странах Латинской Америки наиболее опасной представляется обстановка в Парагвае (22,7) и Эквадоре (21,3). В Бразилии (65-е место) показатель смертности под колесами составляет 19,7. Еще лучше обстоят дела в Аргентине, занимающей 102-ю строку с 14 погибшими на сто тысяч населения.

В Индии дела с безопасностью на дорогах тоже неважные. Статистика показывает 22,6 смертельных случаев на сто тысяч и 58-е место в мировой классификации.

Соединенные Штаты находятся на 112-м месте с показателем 12,4 случая на 100 000 жителей. Китай занимает 68-ю строчку (18,2). Россия находится на 72-м месте, у нас на дорогах гибнет 18 человек на 100 000 жителей. Это в два раза хуже, чем в Белоруссии (132-е место и 8,9/100 000) и Азербайджане (133-е место и 8,7/100 000).

В каких странах риск попасть в ДТП минимальный?

Наиболее спокойная обстановка вокруг дорожного травматизма складывается в Швейцарии — страна в списке находится на 172-й позиции с показателем 2,7 случая на 100 000. Германия и Япония занимают 162-ю и 164-ю строчки с показателем 4,1. А самая безопасная страна в мире — Сан-Марино: тут экспертами Всемирной организации здравоохранения не было зафиксировано ни одного смертельного ДТП.

Основные причины ДТП

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Наибольший риск представляют страны с низкими доходами населения, где зачастую водители не имеют прав и вообще представления о правилах дорожного движения. О какой безопасности тогда может идти речь? В Индии в показатель смертности при ДТП вносят свой «вклад» коровы — священные животные, из-за столкновения с которыми в среднем в год на дорогах погибает свыше 500 человек.

В России другая проблема — нетрезвые водители. И хотя в прошлом году число ДТП с водителями, у которых были выявлены признаки опьянения, немного снизилось, в целом ситуация остается напряженной. Судите сами — если в 2018 году таких ДТП было 20,1 тысячи, то в прошлом — 19,3 тысячи. Жертвами таких происшествий в 2019 году стали 4,4 тыс. человек, а еще 26 тыс. человек получили ранения. Годом ранее погибли в пьяных ДТП 4,7 тыс. человек, 27,6 тыс. человек получили травмы.

Самые опасные регионы России

Россия — огромная страна и имеет своих лидеров по количеству ДТП, и в том числе по смертельным исходом. Наибольшая концентрация автотранспорта в Москве и Московской области стала причиной того, что регион лидирует по общему количеству дорожно-транспортных происшествий (9296). А вот по числу пострадавших (погибших и раненых) впереди Чеченская Республика и Чукотский автономный округ, где на 100 тысяч человек населения приходится соответственно 34 и 36 пострадавших в ДТП. Это примерно те же цифры, что и в Либерии и Зимбабве.

В Чечне каждая вторая авария была смертельной. В Москве жертвы появляются в статистике каждой 20-й аварии.

Очень высок риск попасть в аварию в Краснодарском крае. Здесь не только большое количество ДТП — в прошлом году их было зарегистрировано 7356, — но и сами аварии отличаются тяжестью последствий (в них погибло 940 человек и было ранено 9506).