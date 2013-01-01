5 вредных привычек каждого водителя (и вас тоже!)

1. Не высыпаетесь

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Невыспавшийся водитель опасен для себя и других из-за замедленной реакции.

Но еще опаснее то, что он может заснуть за рулем. И даже если это микросон, длящийся несколько секунд, машина на высокой скорости пройдет за это время сотни метров — хорошо, если по прямой и без помех.

И ужасно, если на дороге в это время будет поворот, пешеход, хвост «пробки»…

Что делать? Не геройствовать, тем более так глупо (сон все равно сильнее), и обязательно высыпаться, тем более перед дальней дорогой.

«Сонные» аварии — одни из самых тяжелых. Пожалуйста, не подвергайте опасности себя и окружающих. Не выспались — пересаживайтесь на метро или такси.

2. Пьете кофе и энергетики

Надеетесь на кофе и энергетики? Иногда они помогают взбодриться. Но даже небольшой перебор может привести к ухудшению самочувствия — учащенному сердцебиению и дыханию, дрожанию рук, покраснению кожи. Вести машину в таком состоянии не очень комфортно, а если остановит гаишник — может заподозрить в употреблении запрещенных препаратов.





И к кофе, и к энергетикам, и к прочим содержащим кофеин и другие стимулирующие вещества напиткам следует относиться крайне осторожно и не употреблять их без меры, тем более если вы не блещете богатырским здоровьем.





3. Отвлекаетесь

По данным страховой компании Allianz, отвлечение внимания от дороги становится причиной как минимум одного из 10 ДТП. А согласно исследованию, проведенному НАФИ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», около 49% водителей часто или иногда отвлекаются от дороги при управлении автомобилем.





В свою очередь, зарубежные исследователи отмечают, что управление автомобилем и одновременное написание сообщений в шесть (!) раз опаснее, чем вождение в состоянии опьянения.





Комментарий эксперта:





Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности»

— Сегодня автомобиль — комфортное средство передвижения миллионов людей. Но о том, что это еще и средство повышенной опасности, мы задумываемся только в тот момент, когда что-то случается.

Статистика последних лет показывает, что большинство ДТП происходят именно по вине водителей, а если рассмотреть ситуацию глубже, с точки зрения факторов риска, выясняется, что сопутствующей причиной зачастую становится отвлечение внимания.





4. Курите — много и часто

Некоторые водители относят сигареты к средствам, которые помогают справиться с сонливостью за рулем. При этом они же утверждают, что сигареты успокаивают нервную систему. Так где правда?

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Не хочется отбирать хлеб у ВОЗ, рассуждать о вреде курения и пропагандировать всеобщий отказ от сигарет, но правда в том, что в табаке содержатся вещества, сравнимые по действию с легкими наркотиками, а в сочетании с некоторыми другими веществами, в том числе и вырабатываемыми самим человеческим организмом, они могут замедлять скорость реакции и адекватность действий.

Кстати, электронные сигареты и кальяны действуют так же. А со всякими «интересными» добавками — еще хуже. Если вы водитель, п. 2.7 ПДД — еще один (и довольно сильный) аргумент, чтобы отказаться от курения в любом виде.

Колет сердце, скачет давление, болит голова? Терпите, если вы за рулем. В спасительной таблетке могут быть сильнодействующие вещества и повод вменить вам нарушение пункта 2.7 ПДД. 5. Принимаете сильнодействующие лекарства Увы, совершенно здоровых взрослых людей в современном мире почти нет. Те или иные лекарства принимают многие — хотя бы потому, что нас к этому подталкивает реклама. Некоторые лекарства нам кажутся безобидными, но достаточно почитать перечень побочных действий, чтобы ужаснуться. Например, практически все лекарства, снимающие аллергические симптомы, оказывают седативный (снотворный) эффект, а значит, их водителям принимать нельзя. А сколько сейчас аллергиков? Извините, но я в конце весны — начале лета обходиться без таблеток не могу. К огромному сожалению. А беспрестанно чихать (в том числе за рулем) по-моему гораздо опаснее, чем быть слегка заторможенным. Материалы по теме За какие лекарства могут лишить прав? В пандемию многие начали пить В пандемию многие начали пить препараты иммуномодулирующего и противогриппозного действия . Кто-то — по назначению врача или рекомендации фармацевта, кто-то — по собственной инициативе. Но и врач может оказаться неумелым и невнимательным, фармацевт — некомпетентным или недобросовестным, желающим продать максимум лекарств подороже даже тем, кому они не нужны. А тех, кто способен сам себе назначить правильное лечение, единицы.