5 вредных привычек каждого водителя (и вас тоже!)

Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
Конечно, вы замечали, что практически все гаишники, останавливая водителей для проверки, первым делом интересуются самочувствием — даже если причин для такого вопроса, с вашей точки зрения, нет. А красные глаза или нечеткая дикция — поводы отправить водителя на медосвидетельствование.
Но зачастую виновата банальная потеря концентрации из-за усталости и плохого самочувствия. Официальной статистики по теме нет, но эксперты в один голос утверждают, что вождение в болезненном или утомленном состоянии во много раз повышает вероятность аварии и оправдывает существование пункта 2.7 ПДД и довольно строгих наказаний за его нарушение.
Пить и принимать наркотики перед поездками категорически нельзя, это даже не обсуждается. Но вы наверняка делаете многое, последствия чего вызовут подозрение инспектора.
1. Не высыпаетесь
Невыспавшийся водитель опасен для себя и других из-за замедленной реакции.
Но еще опаснее то, что он может заснуть за рулем. И даже если это микросон, длящийся несколько секунд, машина на высокой скорости пройдет за это время сотни метров — хорошо, если по прямой и без помех.
И ужасно, если на дороге в это время будет поворот, пешеход, хвост «пробки»…
Что делать? Не геройствовать, тем более так глупо (сон все равно сильнее), и обязательно высыпаться, тем более перед дальней дорогой.
2. Пьете кофе и энергетики
Надеетесь на кофе и энергетики? Иногда они помогают взбодриться. Но даже небольшой перебор может привести к ухудшению самочувствия — учащенному сердцебиению и дыханию, дрожанию рук, покраснению кожи. Вести машину в таком состоянии не очень комфортно, а если остановит гаишник — может заподозрить в употреблении запрещенных препаратов.
И к кофе, и к энергетикам, и к прочим содержащим кофеин и другие стимулирующие вещества напиткам следует относиться крайне осторожно и не употреблять их без меры, тем более если вы не блещете богатырским здоровьем.
3. Отвлекаетесь
По данным страховой компании Allianz, отвлечение внимания от дороги становится причиной как минимум одного из 10 ДТП. А согласно исследованию, проведенному НАФИ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», около 49% водителей часто или иногда отвлекаются от дороги при управлении автомобилем.
В свою очередь, зарубежные исследователи отмечают, что управление автомобилем и одновременное написание сообщений в шесть (!) раз опаснее, чем вождение в состоянии опьянения.
Комментарий эксперта:
— Сегодня автомобиль — комфортное средство передвижения миллионов людей. Но о том, что это еще и средство повышенной опасности, мы задумываемся только в тот момент, когда что-то случается.
Статистика последних лет показывает, что большинство ДТП происходят именно по вине водителей, а если рассмотреть ситуацию глубже, с точки зрения факторов риска, выясняется, что сопутствующей причиной зачастую становится отвлечение внимания.
4. Курите — много и часто
Некоторые водители относят сигареты к средствам, которые помогают справиться с сонливостью за рулем. При этом они же утверждают, что сигареты успокаивают нервную систему. Так где правда?
Не хочется отбирать хлеб у ВОЗ, рассуждать о вреде курения и пропагандировать всеобщий отказ от сигарет, но правда в том, что в табаке содержатся вещества, сравнимые по действию с легкими наркотиками, а в сочетании с некоторыми другими веществами, в том числе и вырабатываемыми самим человеческим организмом, они могут замедлять скорость реакции и адекватность действий.
Кстати, электронные сигареты и кальяны действуют так же. А со всякими «интересными» добавками — еще хуже. Если вы водитель, п. 2.7 ПДД — еще один (и довольно сильный) аргумент, чтобы отказаться от курения в любом виде.
5. Принимаете сильнодействующие лекарства
Увы, совершенно здоровых взрослых людей в современном мире почти нет. Те или иные лекарства принимают многие — хотя бы потому, что нас к этому подталкивает реклама. Некоторые лекарства нам кажутся безобидными, но достаточно почитать перечень побочных действий, чтобы ужаснуться. Например, практически все лекарства, снимающие аллергические симптомы, оказывают седативный (снотворный) эффект, а значит, их водителям принимать нельзя. А сколько сейчас аллергиков? Извините, но я в конце весны — начале лета обходиться без таблеток не могу. К огромному сожалению. А беспрестанно чихать (в том числе за рулем) по-моему гораздо опаснее, чем быть слегка заторможенным.
У вас хорошие зубы? Наверняка их хотя бы раз в несколько лет приходится лечить. Выбирайте стоматолога поближе к дому, чтобы туда и обратно можно было дойти пешком. Даже местный наркоз — веский повод отказаться от машины до конца дня.
Опасными могут быть даже успокоительные капли или таблетки и микстуры против кашля. И в тех, и в других содержатся вещества, которые могут при проверке на алкогольное или наркотическое опьянение быть принятыми за запрещенные.
Увы, список лекарств, фактически запретных для водителей, большой и постоянно растущий. Мы публиковали только несколько наименований.
Что делать? Не пить лекарства, которые вам не назначали, изучать противопоказания и побочные действия, соблюдать дозировку, а при малейших сомнениях пересаживаться на общественный транспорт или такси — хотя и там могут оказаться водители, чувствующие себя, мягко говоря, не идеально. Сонный таксист с насваем за щекой — это, увы, не выдумка, а печальная и распространенная реальность. Однако это совсем другая история…
Комментарий эксперта:
Смело говорить о том, что наша безопасность в наших руках, можно тогда, когда мы контролируем свое состояние и внимание. А это значит, что при первых признаках усталости, нездоровья или сонливости стоит отказаться от поездки на дальние дистанции или передать управление другому водителю, а не полагаться на «народные» методы. Ни кофе, ни перекуры, ни громкая музыка не помогают восстановить концентрацию внимания, а эффект бодрости окажется поверхностным и кратковременным.
Едва ли не все мы постоянно нарушаем один хитрый пункт ПДД.5 вредных привычек каждого водителя (и вас тоже!)
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