Читатель «За рулем» обеспокоен: не лишится ли он водительских прав, если в период пандемии начнет в целях профилактики принимать некоторые лекарственные препараты. Ситуацию комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Можно ли управлять автомобилем водителю, проходящему лечение противовирусными препаратами и антибиотиками?

Р. Ситников, г. Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Пункт 2.7 ПДД РФ запрещает водителю управлять транспортным средством в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения

Решение о том, позволяет ли водителю его состояние здоровья безопасно управлять транспортным средством, может принять только он сам на основании собственных ощущений, а также с учетом рекомендаций лечащего врача.

При этом необходимо исходить из того, что имеющееся заболевание, каким бы оно ни было, не может быть основанием для освобождения от ответственности за нарушение требований Правил.

Что касается лекарственных препаратов, то о возможности управления транспортным средством под их воздействием следует поинтересоваться у лечащего врача, а также прочитать в инструкции по применению.

Не исключено, что лекарства, несовместимые с вождением, будут помечать особой маркировкой.

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