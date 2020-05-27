1950-е годы считаются золотым веком автомобильного производства, когда создавались самые красивые автомобили. Но тогда не существовали еще некоторые важные сегодняшние модели. Это надо исправить, решили дизайнеры.
За рулем маршрутных автобусов часто встречаются весьма резвые и бесцеремонные водители. Оно и понятно: будешь всех пропускать — ничего не заработаешь. А как бы вы поступили на месте водителя легковушки, если вас подрезает маршрутка?
Читатель «За рулем» обеспокоен: не лишится ли он водительских прав, если в период пандемии начнет в целях профилактики принимать некоторые лекарственные препараты. Ситуацию комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.