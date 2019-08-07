Смотрите на аптечные этикетки: особые пометки для водителей

Депутаты предлагают маркировать препараты, содержащие компоненты, которые негативно влияют на организм водителя.

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Депутаты даже придумали соответствующую маркировку — дорожный знак «Движение запрещено», который предлагается вносить в инструкцию по применению. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и другие.

Они предлагают ввести изменения в статью 46 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и внести в инструкцию по применению специальную маркировку в виде дорожного знака «Движение запрещено». Кроме того, они считают, что инструкции нужно дополнить обязательной информацией о содержащихся в составе лекарственного препарата веществах, подлежащих контролю на территории РФ, а также сроках их нахождения в организме.

Спецмаркировка для водителей привлечет особое внимание граждан, станет четким визуальным сигналом, призывающим воздержаться от поездок за рулем в период действия таких препаратов.

Сейчас водителей, по ошибке или незнанию принявших лекарства, которые содержат запрещенные к употреблению в период управления транспортным средством вещества, ждет штраф в 30 тысяч рублей или лишение прав от полутора до двух лет. В настоящее время судебная практика складывается не в пользу таких водителей — практически все, у кого медосвидетельствование выявило следы фенобарбитала, кодеина или других наркотических и психотропных веществ, попавших в организм с лекарством, привлечены к ответственности за управление ТС в состоянии наркотического опьянения. В отношении наркотических и психотропных препаратов даже не учитывается количество употребленного вещества, достаточно просто их наличия, чтобы человека лишили прав на длительный срок.

Причем речь в данном случае идет о хорошо известных препаратах, таких как «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин», «Валоферин», содержащих в своем составе фенобарбитал, или препаратах «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин», «Седальгин-Нео» и «Терпинкод», содержащих кодеин.

Фенобарбитал относится к психотропным веществам, оборот которых в Российской Федерации ограничен, а кодеин относится к наркотическим и также ограничен в обороте на территории нашей страны.

В инструкции по применению обычно написано мелким шрифтом, что в период лечения нужно соблюдать осторожность при вождении автотранспорта, но прямого запрета нет. Это при том, что наркотические или психотропные вещества, которые попадают в организм вместе с лекарством, могут оставаться там от нескольких дней до нескольких недель.

Напомним о реальной истории, произошедшей с автомобилистом, в крови которого обнаружили фенобарбитал. Мужчина с трудом вспомнил, что за несколько дней до поездки принимал «Корвалол», и даже не подозревал, что в его составе есть запрещенное для водителей вещество.

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