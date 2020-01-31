Лишение водительских прав из-за обнаружения в организме водителя лекарственных препаратов превратилось в серьезную проблему.

Материалы по теме Как меня лишили прав за корвалол — реальная история

Активные вещества, попавшие в организм водителя путем приема лекарственных препаратов, должны нормироваться, чтобы это не приводило к лишению прав, считают представители «Единой России», внесшие соответствующее предложение в Госдуму.

Со слов депутата и сопредседателя правозащитного центра «Единой России» Михаила Старшинова, который ссылается на данные движения «Синие ведерки», в стране участились жалобы водителей, которых привлекли к ответственности за прием лекарств, в составе которых присутствуют вещества, способные влиять на концентрацию.

«В организме в течение долгого времени могут оставаться совершенно ничтожные объемы медицинских препаратов, — приводит „Коммерсантъ“ слова депутата. — Чтобы избежать наказания невиновных людей, надо ориентироваться на научно определенные уровни содержания активных веществ, которые действительно оказывают влияние на безопасность движения. И закрепить их нормативно».

По факту, принимаемые лекарства никак не влияют на степень концентрации водителя за рулем, так как не способны опьянить человека. Гораздо опаснее, если водитель чувствует себя неважно без лекарств — тогда он не может как следует сосредоточиться. Аргумент «не ездить» нельзя принимать во внимание, так как жизненные ситуации бывают разные. Кроме того, препараты могут выводиться из организма неделями, что зависит от общего состояния здоровья человека.

«Проблема такая есть, решать ее надо, — признает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. — Когда правозащитный центр „Единой России“ разработает поправки, мы их внимательно рассмотрим».

Как указывают специалисты, прописать же нормы содержания для всех активных веществ невозможно, так как их очень много. Но сделать это необходимо, поскольку ситуация складывается абсурдная.

С 1 января 2021 года вступит в силу новый КоАП с новыми штрафами. Ознакомиться с изменениями можно здесь.

Фото: Freestocks / Unsplash