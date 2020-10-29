Предлагается разрешить взыскивать с них деньги с помощью судебного приказа.

Материалы по теме Влетели в яму и сломались? Вот как получить деньги с дорожников

Сейчас за попавшее в яму колесо или погнутый диск по вине дорожников, которые не привели покрытие в нормальное состояние, по сути, никто не отвечает. Люди не спешат к дорожникам с требованием компенсации. Для этого нужно обратиться в суд, пройти все его стадии, и такие процессы затягиваются на годы. Добровольно дорожники выплачивают деньги только тогда, когда на них заведено уголовное дело.

Простой способ взыскания ущерба предложила группа депутатов от ЛДПР — делать это судебным приказом. Согласно Гражданскому кодексу, судебный приказ — это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании сумм не превышающих 500 тыс. рублей.

То есть автовладельцу достаточно будет заявить требование, его рассмотрит мировой судья без вызова сторон. И в течение пяти дней вынесет приказ, и, если он в течение десяти дней не будет обжалован, вступит в силу. С этим документом можно обратиться в банк, где обслуживается организация, отвечающая за состояние дороги, или к судебным приставам.

Согласно предложенному депутатами законопроекту, судебный приказ может быть выдан, если:

«заявлено требование о взыскании имущественного вреда, причиненного в результате ДТП по причине несоответствия автомобильных дорог допустимым условиям обеспечения безопасности дорожного движения, регламентированных государственными стандартами ГОСТ».

Сейчас такой возможности нет. Обратиться за судебным приказом можно только по сделкам, удостоверенным нотариусом, при взыскании с граждан недоимок, сборов, по алиментам или не выплаченной зарплате.

Этот список депутаты и предлагают пополнить требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного из-за плохих дорог.

Единственный минус такого решения — отменить судебный приказ (пока он не вступил в силу) тоже просто, достаточно заявления об его отмене, даже причину указывать необязательно, напоминает «Российская газета». Определение об отмене судья направляет сторонам, и тогда остается только судиться традиционным порядком.

Но на поверку, бюрократическая машина такая неповоротливая, что часто ответчики не успевают по срокам его отменить. Информация о вынесении судебного приказа может прийти с опозданием, и этим активно пользуются мошенники.

Но автовладельцы в этом случае бы выиграли — с помощью судебного приказа им было бы проще получить деньги с дорожников за разбитый автомобиль.

Бывали случаи, когда автовладельцам удалось взыскать ущерб с дорожников: так, в Екатеринбурге суд вынес решение в пользу водителя, чей автомобиль получил серьезные повреждения подвески, попав в яму на дороге.



Фото: Александр Рюмин/ТАСС