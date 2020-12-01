Ауди выставит на «Дакар» электромобиль. С зарядкой от ДВС

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В понедельник компания Audi сообщила о корректировке программы автоспорта — во второй раз за шесть месяцев. 27 апреля Audi объявила о выходе из DTM в конце сезона 2020 года. В то время Формула E была выбрана в качестве новой ведущей программы автоспорта, но планы вновь изменились: Audi покинет Формулу E в конце сезона 2020/2021. Вместо этого баварцы разрабатывают прототип топ-класса для ралли «Дакар», в котором решено участвовать в январе 2022 года.

«Мы хотим и дальше разрабатывать инновационные технологии для серийного использования. Самое сложное ралли в мире — идеальное место для их проверки», — объясняет генеральный директор Audi Маркус Дюсманн.

Детали технологии, которая будет использована в марафонских ралли и войдет в заводскую программу Audi по автоспорту, пока известны приблизительно:

«Автомобиль будет приводиться в движение мощным электроприводом. Энергии, необходимой для этого, будет достаточно — высоковольтную батарею можно заряжать во время движения с помощью преобразователя энергии в виде высокоэффективного двигателя TFSI».

То есть, говоря проще: в машине установят ДВС, который будет крутить генератор, тот заряжать батарею, а уж она крутить электромоторы! Тяга электрическая? — Электрическая! Значит, задача выполнена, и автомобиль может считаться электрокаром.

Комментирует редактор сайта «За рулем» Иннокентий Кишкурно:

— Как тут не вспомнить BMW i3 с приставкой REX в названии, что означает «range extender», то есть «увеличитель расстояния». BMW i3 REX имеет на борту 650-кубовый мотоциклетный мотор, вращающий генератор, который насыщает батарею, питающую электродвигатель. Строго говоря, такая схема называется «последовательный гибрид»: ДВС-генератор-АКБ-электромотор. Теперь в Audi решили применить похожую схему в автоспорте.

Когда-то подобную идею пытались реализовать и российские инженеры, и даже изготовили прототип Мишка, о котором писал «За рулем», но проект как-то не пошел, скорее всего, из-за недостатка финансирования. Хотя в Audi вряд ли о нем слышали…

Фото: Audi