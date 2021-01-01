Штраф за нарушение в непогоду не должны выписывать

В Госавтоинспекции уточняют, что могут отменить штраф по изображению с комплексов фотовидеофиксации.

Материалы по теме Полиуретановые ремни на колеса — проверили в деле

Данные комплексов фотовидеофиксации могут стать основанием для отмены штрафа за нарушение правил дорожного движения в непогоду, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Нарушения фиксируются сейчас в том числе с помощью показаний специальных технических средств, на основании которых должностное лицо устанавливает, было ли нарушение. Специальные средства — это стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Таким образом, сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с данных комплексов в случае, если водитель нарушил правила в условиях непогоды, например из-за снегопада или неубранного снега не видна дорожная разметка.

Минтранс еще в 2019 году разработал рекомендации для видеокамер, в которых, в частности, говорится, что в плохую погоду комплексы не должны фиксировать нарушения.

Летом того же года дорожным инспекторам дали указание, что при плохих погодных условиях — дождь, снегопад, туман — не должно производиться администрирование нарушений с автоматических камер. Если в такой ситуации водителю все же выписали штраф, он может его обжаловать.

А вот иностранных водителей, которые накопили штрафы в России, из страны не выпустят, пока они все не погасят. Информация о должниках есть у пограничников.



Фото: Николай Малышев/ТАСС