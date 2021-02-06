Погрузил снегоход и уехал в горы: необычный дом на колесах

Этот кемпер когда-то был обычным школьным автобусом Blue Bird. Теперь он — Sled Zeppelin.

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Автодома хороши тем, что среди них много не просто уникальных проектов, но откровенно безумных. В результате буквально на ровном месте появляются автомобили, которые кардинальным образом меняют жизнь людей.

Например, глядя на этот Sled Zeppelin, который построили на останках обычного школьного автобуса Blue Bird, нельзя не загореться желанием отправиться к заснеженному склону, чтобы прокатиться на лыжах, сноуборде или снегоходе. Тем более что жить в дорогом номере гостиницы при этом не придется. Можно вовсе выбрать для отдыха безлюдное место.

Автодом построил любитель снегоходов Райан Филлипс. Он купил автобус Blue Bird 1990 года всего за 500 долларов (примерно 38 тысяч рублей). При этом пробег автобуса составлял какие-то 23 000 миль (37 000 км), поэтому ходовая часть и двигатель были в отличном состоянии, чего нельзя было сказать о салоне.

Теперь в кемпере сложно распознать школьный автобус: кузов был снят с рамы и разрезан, а на прежнее место вернулась только складная дверь.

Идея заключалась в том, чтобы построить не просто крутой дом на колесах, а дом с гаражом, в котором можно было бы перевозить снегоход, топливо к нему, запчасти и прочее необходимое оборудование.

Рамы Blue Bird для этого не хватило, поэтому к ней была приварена часть рамы от Freightliner. Длина автобуса увеличилась на 10 футов (три метра). Кроме того, появилась дополнительная ось. Этого хватило для создания почти 5-метрового гаража. Попасть в него можно как из салона, так и с улицы, через задние ворота кемпера. Под полом гаража спрятан резервуар для топлива емкостью 100 галлонов —454 литра.

Над кабиной находится одна большая кровать, а ближе к гаражу — вторая. Между ними расположена гостиная, площадь которой может увеличиваться за счет раздвигающихся стен. Кухня же оснащена всем необходимым, включая большую раковину, а в ванной комнате есть душ, унитаз и раковина. Также кемпер оснащен 12-вольтовой аккумуляторной батареей, генератором и солнечными батареями.

Двигатель автобуса объемом 5,9 литра оказался слабоват для автодома, и его оснастили более мощным турбонагнетателем, системой впрыска водометанола и интеркулером, который выступает из передней части кемпера в стиле автомобилей из «Безумного Макса».

На природе можно не только отдыхать, но и работать, для чего создаются особые кемперы-офисы.

Фото, видео: YouTube