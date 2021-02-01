Метровый пьедестал: трактор почистил снег вокруг машин (видео)

Тот момент, когда российская зима и коммунальные службы способны сделать реальностью любую фантастику — например, ту историю Мюнхгаузена про его коня на крыше колокольни.

В затруднительную ситуацию попали десятки автомобилистов во дворах Норильска, сюжет об этом в начале февраля 2021 года показал региональный телеканал «Енисей».

После уборки снега припаркованные во дворе автомобили оказались на своеобразных снежных платформах — бульдозер убрал снег вокруг машин, но он остался под ними.

Зима в Красноярском крае выдалась снежная, и потому высота этих «пьедесталов» оказалась изрядной, около метра — «спрыгнуть» с такого в состоянии далеко не каждый внедорожник, не говоря уже о кроссоверах и, тем более дорожных моделях. Реакция автомобилистов в сюжете не показана, но общая подача ситуации такова: водители не перегнали транспорт, а коммунальщикам ничего не оставалось делать.

Между тем, возникает ряд вопросов: во-первых, неясно, были ли владельцы автомобилей заранее уведомлены о готовящейся уборке.

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А во-вторых, может возникнуть впечатление, что снег в показанном дворе убирается впервые за зиму — хорошо видно, что он слежавшийся, слоистый и выпавший явно не за один раз. С другой стороны, по словам представительницы коммунальных служб Норильска, встречаются водители, принципиально не убирающие транспорт из двора — таковые и пострадали.

Куда серьезнее пострадал Кевин Кресен из Лурдеса: снегоуборочная машина просто замуровала его в автомобиле под слоем снега.

Видео: YouTube, телекомпания «Енисей»