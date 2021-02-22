Кемпер в виде домика: прямо в кузове грузовика

Кемпер с А-образной рамой смотрится круто. К тому же он легкий, простой в установке и пропускает много естественного света.

Кемпер Aliner Expedition в виде домика, установленного прямо в кузове грузовика, продается на площадке VanlifeTrader и только в паре с «основой» — Mitsubishi Fuso 4x4.

Этот дом на колесах со «всплывающим» окном в форме буквы A легко складывается для хранения и транспортировки, а в полностью собранном состоянии выглядит как симпатичный и просторный домик для четырех человек.

Aliner Expedition устанавливается на платформе грузовика, но также его можно буксировать отдельно, на прицепе.

В сочетании с грузовиком кемпер с А-образной рамой можно снять менее чем за 15 минут, освободив функциональную платформу для перевозки различных предметов. В самом домике могут разместиться до четырех человек, среди удобств: душ, туалет, солнечные панели, кондиционер, регулируемое освещение, емкости для чистой и использованной воды, газовая плита (баллон с пропаном), микроволновка, крепление для перевозки велосипедов, аудиосистема.

За кемпер Aliner Expedition вместе с платформой просят 22 000 долларов, а Mitsubishi Fuso FG 4x4 с пробегом в 100 тыс. км оценили в 29 000 долларов, но отдельно он не продается. Все вместе можно приобрести в Лос-Анджелесе за 47 000 долларов и сразу уехать на готовом к приключениям автодоме.

Этот автодом Мерседес с личным гаражом в прицепе неплохо смотрится, ведь все выполнено в едином дизайне.



Фото: vanlifetrader.com