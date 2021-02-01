Эксперимент не удался: отменяют уменьшенные знаки

Росстандарт решил отменить вступивший в силу в 2019 году ГОСТ, разрешающий установку таких знаков.

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Возможность установки уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков в России будет исключена по решению Росстандарта. Также отменят указатель, разрешающий правый поворот на красный свет, сообщает «Коммерсант» . Решение принято по жалобе Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

Применение экспериментальных — уменьшенных, объединенных (например, «Парковка» и «Платные услуги») — и других нестандартных дорожных знаков обсуждали с 2015 года. Это была инициатива экспертного центра Probok.net и столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Объяснялось это необходимостью избежать нагромождения указателей в городах, портящего его внешний вид. В пилотном режиме нестандартные знаки начали применять в Москве и Санкт-Петербурге. В 2017 году был введен в действие предварительный стандарт об экспериментальных знаках, в 2019 году он приобрел статус национального ГОСТа. В нем же заложена возможность использовать рядом со светофором знак «стрелка», позволяющий поворачивать направо на красный свет. ГИБДД изначально была против нововведений, но тогда к ведомству не прислушались. Столичный ЦОДД установил в СВАО несколько уменьшенных знаков, а ГИБДД через суд оштрафовала ЦОДД за это на 500 тыс. руб., однако Мосгорсуд позже постановление отменил. С тех пор Госавтоинспекция стала добиваться отмены ГОСТа, в феврале 2021 года Росстандарт принял окончательное решение. По мнению научного центра безопасности дорожного движения, водитель не обязан знать (а значит, и соблюдать) требования экспериментальных знаков из ГОСТ 58398, потому что в ПДД этого нет, как и в распоряжении Правительства №2438 об обязательных стандартах в области дорожного движения. Получается неразбериха — например, регион решит закупить партию указателей по ГОСТ 58398, а обязательны к применению совсем другие. Документ об уменьшенных знаках также противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года. Никто не знает, сколько сейчас в Москве установлено нестандартных знаков, но в ЦОДД сразу сдаваться не намерены и хотят дополнительно обсудить этот вопрос с ГИБДД. Менять уже установленные знаки московские власти пока не собираются, но новые нестандартные, по всей видимости, устанавливать уже не будут.

Фото: АГН «Москва»