Почему Англия готова отказаться от «умных» магистралей

В данный момент Комитет по транспорту выясняет, почему уровень безопасности на «умных» автомагистралях снижается.

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«Умные» автомагистрали Англии постоянно критикуются — они неудобны и опасны. Поэтому межпартийной группе депутатов было поручено тщательно изучить преимущества и недостатки «умных» автомагистралей и оценить адекватность мер безопасности на них.

Согласно недавнему отчету, в 2019 году на «умных» автомагистралях погибли 14 человек, тогда как в 2018 году — 11, а в 2017-м — 5. Дело дошло даже до обвинений в непредумышленном убийстве людей.

В своем недавнем выступлении перед комитетом государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс заявил, что организация «умных» автомагистралей «совершенно неправильная», так как создавались они без предварительных общественных обсуждений. Кроме того, компания Highways England изначально не оснастила трассы технологией обнаружения остановившихся транспортных средств.

Также Шаппс отметил, что избавляться от «умных» автомагистралей будет слишком дорого, поскольку потребуется создание обочин и выкуп для этого земли площадью с «700 стадионов Уэмбли».

«Умные» автомагистрали имеют широкие полосы движения, но у них нет обочин, на которые можно было бы съехать при необходимости. Нет даже стоянок, которые теперь могут появиться через каждые три четверти мили друг от друга. Правда, только к 2022 году. Также Highways England обязалась установить систему мониторинга остановившихся автомобилей. Сейчас водители в случае поломок, вставая на полосе, рискуют, так как движение по ней не будет остановлено или перенаправлено до тех пор, пока машину не заметит оператор видеонаблюдения.

«Полицейские и комиссары по уголовным делам выражают серьезные опасения по поводу безопасности интеллектуальных автомагистралей, что делает расследование очень своевременным. Более десяти лет AA пытается повысить безопасность „умных“ автомагистралей. К сожалению, за это время на этих дорогах погибло слишком много людей. Надеюсь, расследование покажет необходимость безотлагательного повышения уровня безопасности», — отметил президент Ассоциации автомобилистов Эдмунд Кинг.

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Фото: autoexpress.co.uk