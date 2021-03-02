На дороги нашлось 100 млрд рублей

Средства получат не все регионы России, и в этом году выделят только 70,5 млрд рублей.

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Правительство приняло решение направить на развитие дорожной сети страны, а точнее 69 регионов России, 100 млрд рублей. Это финансирование — на два года, и сумма будет разбита так: две трети — в 2021 году и одна треть — в 2022-м. Об этом на совещании со своим заместителем говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На прошедшем заседании правительства мы выделили 100 млрд рублей на эти цели, <...> средства в течение двух лет получат 69 регионов, в том числе большую часть — 70,5 млрд рублей — в этом году», — заявил премьер.

Крым попадает в особую графу расходов, так как на дороги полуострова, по поручению президента, будет выделены дополнительно 10,5 млрд рублей, которых хватит, для того чтобы «привести в порядок свыше 330 км дорог». То есть на один километр дороги предусмотрена колоссальная сумма — более 31 млн рублей!

Строительство и ремонт дорог — дело непростое и на стоимость работ влияет много факторов. Но даже при таких расценках ста миллиардов должно хватить для «приведения в порядок» более 3000 км российских дорог. Много это или мало? Согласно отчету Росстата, в 2018 году протяженность дорог местного назначения составляла 966 807 км. О типе их покрытия не сообщалось. То есть речь идет о 0,3% дорожной сети страны?

Ранее, в конце прошлого года, премьер-министр выделил региональным властям 172,3 млрд рублей. Эти деньги предназначаются на ремонт, реконструкцию и строительство дорог в течение трех лет.

Какие регионы отстают в деле строительства дорог? Путин назвал их все.

Фото: АГН «Москва»