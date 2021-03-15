На всех 4-полосных трассах будут разделители. Кроме двух

Потому что ФСО против.

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Правительство планирует оборудовать все четырехполосные дороги к 2024 году разделительными полосами и отбойниками. Для этого Минтранс внесет изменения в правила классификации автодорог, по которым только дороги категории IА, IБ, IВ должны иметь разделительную полосу для установки ограждения, но ведомство собирается сделать эту норму обязательной для трасс категории II с четырьмя полосами.

Необходимость разделения потоков барьерами обсуждали неоднократно. В 2020 году произошло 11,7 тыс. аварий на встречной полосе, 3,7 тыс. человек погибли. Протяженность федеральных четырехполосных дорог всех категорий — 5,33 тыс. км, 79% из них уже оборудованы разделительными ограждениями, по региональным трассам информации нет, такие данные приводит «Коммерсант».

Однако, согласно дорожной карте, к концу 2021 года 40% всех четырехполосных дорог (федеральных, региональных, муниципальных) должны быть с ограждением, к концу 2024 года — 100%. Ширина разделительной полосы на четырехполосной дороге II категории должна быть 2 метра, но может быть сужена до метра, если устанавливается тросовое ограждение. Тросовое ограждение — одно из самых дешевых, его километр обходится в 4 млн руб., железобетонное стоит 10 млн руб.

Построенные трассы разрешат использовать без разделительной полосы до капремонта или реконструкции. Ежегодно 200–300 км четырехполосных дорог второй категории подвергают капитальному ремонту, так что со временем ограждения появятся везде. Устанавливать их планируют за счет бюджетных средств, выделенных на реализацию соответствующих госпрограмм. Но это действует на федеральные дороги, а вот за чей счет ограждения будут делать на региональной сети — неясно.

В столице в 2020 году произошло 217 ДТП на встречной полосе (на 9% больше, чем годом ранее), в которых погибли 30 человек. При этом Садовое кольцо и Кутузовский проспект в Москве разделительными барьерами не оборудованы. Резонансное ДТП с Михаилом Ефремовым на Смоленской площади произошло отчасти из-за вылета его внедорожника на встречную полосу. Однако заммэра Максим Ликсутов заявил, что отбойников на Садовом кольце не будет. Против установки разделительного барьера на Кутузовском проспекте выступает ФСО.

Тросовые ограждения очень прочные: в 2015 году состоялся эксперимент, их проверили рейсовым автобусом с каскадером.

Фото: Росавтодор