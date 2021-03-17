Audi прекратила разработку новых двигателей

Но в компании намерены обновлять уже существующие двигатели внутреннего сгорания, пока это возможно.

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Будущее Audi больше не связано с шильдиками TFSI, TSI и TDI. Как заявил глава компании Маркус Дюсманн немецкому изданию Automobilewoche, Audi больше не ведет разработку новых двигателей. Это означает, что следующего поколения двигателей внутреннего сгорания не будет. Но существующие бензиновые и дизельные силовые агрегаты подвергнут обновлениям, чтобы они соответствовали все более строгим нормам выбросов.

Недавно автопроизводитель из Ингольштадта заявил о намерении к концу десятилетия превратить основные модели в электромобили.

Во время того же интервью Маркус Дюсманн признал, что обновить существующие двигатели и подогнать их под нормы Euro 7 будет «весьма проблематично». Он пассивно-агрессивно критиковал Евросоюз, утверждая, что окружающая среда мало что выиграет с появлением более чистых двигателей, которые не так-то просто разработать.

Решение Audi отказаться от разработки двигателей следующего поколения, вероятно, будет иметь серьезные последствия для всего концерна Volkswagen. В отчете концерна за 2019 год Audi указывался как лидер в области исследований и разработок. Теперь VAG останется без этого локомотива, а деньги будут вкладываться в электрификацию.

Нормы Euro 7 вступят в силу только в 2025 году, а значит конец моторам, двигающим экономику до сих пор, придет еще не скоро.

О слабых и сильных сторонах двигателей Audi вы можете узнать здесь.

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