В соцсетях появилось видео, на котором косолапый бежит по тротуару за мужчиной.

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Утром в среду жители Нижневартовска столкнулись с медведем, который бегал по тротуарам на улице Авиаторов. Люди начали спасать друг друга — горожане с остановок общественного транспорта прятались в машинах, водители которых останавливались, чтобы помочь. Однако один мужчина разговаривал по телефону и не сразу сообразил, какая ему грозит опасность, медведь погнался за ним. Мужчина перебежал дорогу, и его спас вовремя подъехавший автобус.

На место ЧП сразу направили полицейских, представителей охотнадзора и экстренных служб. Зверя угомонили дротиком со снотворным, а после нашелся и хозяин. Владельцем оказался местный предприниматель Анвар Агаев, который содержал животное в клетке в комплексе «Европа», кстати, держал он там не одного, а двух медведей. А на свободу вырвалась 1,5-годовалая медведица.

К счастью, она была сытой, возможно, поэтому никто из людей не пострадал. Медведица жива, ее заперли на территории предприятия «Нижневартовскремсервис», сообщает телеканал «Самотлор».

Временно животное вернется к своему бывшему хозяину — на ответственное хранение. Найти ей другое место жительства пока не удалось, но обоих животных у хозяина в итоге изымут, сообщила изданию 86.RU Ольга Абмайкина, начальник отдела информации и общественных связей управления МВД региона. Им подберут более приспособленное место жительства.

А еще медведи способны открывать двери машин в поисках съестного.



Видео: YouTube