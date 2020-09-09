Вот это видео! Дикий медведь обыскивает автомобиль

Похоже, косолапый был просто голоден, поскольку вытащил из салона только сумку с продуктами.

Презабавное видео сняла семейная пара из Гатлинбурга (штат Теннесси, США). Глава семейства загружал вещи в машину, когда к нему направился медведь. Водитель моментально убежал в дом, а тот начал осматривать автомобиль. Причем не мешали ему ни свист и крики людей, ни сработавшая сигнализация. Косолапый был смышленым, он ловко управлялся с ручками дверей и по очереди их открывал, обходя вокруг машины. Наконец он нашел пакет с продуктами и успокоился — зажал добычу в зубах и потащил в лес.

А муж с женой наблюдали все это с безопасного расстояния. В итоге они решили, что он «просто захотел перекусить». Нанес ли он вред автомобилю, история умалчивает. Похоже, медведь был не только смышленый, но и опытный, очень уж хорошо он знал свое дело.

Один из пользователей Ютьюба философски отметил, что эти ревущие автомобильные сигнализации уже давно никого не останавливают. Даже медведей — особенно если они голодные.

А вот медведя за рулем мотоцикла можно встретить только в России.



Видео: YouTube