Смотрите, как Тесла едет на автопилоте по оживленному ночному городу

В ролике показана работа модуля автопилота Full Self-Driving (FSD), представленного в 2019 году и с тех пор прошедшего несколько обновлений.

Впечатляющее видео о способностях автопилота Теслы опубликовал пользователь Твиттера под ником @WholeMarsBlog, являющийся официальным бета-тестером разработок Tesla. Бета-тестирование автопилота — по сути, обучающий процесс, напоминающий то, как вы присматриваете за начинающим водителем с пассажирского сиденья. Заметно, что водитель несколько раз едва касается рулевого колеса, но практически не вмешивается в процесс управления, и в течение всей поездки система ведет себя вполне адекватно — и это впечатляет, несмотря на то что скорость воспроизведения в видео несколько увеличена.

Системе удается разобраться в довольно насыщенной событиями и объектами дорожной обстановке: ночной город, обилие пешеходных переходов и перекрестков со светофорами, припаркованные у тротуаров машины, встречный транспорт... Кстати, мы видим в действии версию 8.2 автопилота FSD. По словам Илона Маска, версия 8.3 будет заметно лучше, а 9.0 претерпит столь серьезные изменения, что функции автопилота можно будет значительно расширить.

Стоит отметить, тем не менее, что проблемы с автопилотом Теслы остаются: похоже, его никак не могут «подружить» с полуприцепами грузовиков, и электромобили периодически заезжают под них. Первые два случая произошли несколько лет назад, а еще один подобный инцидент зафиксирован совсем недавно, 11 марта 2021 года в Детройте, однако «вина» автопилота в нем пока не доказана.

Зато в 2020 году в Китае и Южной Корее было множество несчастных случаев, связанных с автопилотом Теслы.

Видео: Youtube/World of Motors