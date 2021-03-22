Автопилот Теслы не умеет поворачивать через встречку. Пугающее видео — журнал За рулем

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Автопилот Теслы не умеет поворачивать через встречку. Пугающее видео

Из девяти попыток успешными оказались лишь четыре.

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Смотрите, как Тесла едет на автопилоте по оживленному ночному городу

Совсем недавно мы наблюдали за тем, как Тесла в режиме автономного вождения движется по ночному городу с интенсивным трафиком, и система Full Self-Driving (FSD) показала себя в этих условиях очень убедительно. Но что, если вы попросите автопилот Теслы повернуть налево, во двор через встречную полосу? Ютубер Chuck Cook дает ответ в отлично снятом видео.

Над экспериментальным поворотом он «завесил» съемочный дрон, а в самой Тесле поставил еще пару камер: одна снимает действия водителя (мы видим руль и педали), а вторая крупно отображает вертикальный экран на консоли — именно так окружающий мир видит система автономного вождения.

Из девяти попыток повернуть через встречные полосы налево успешными оказались лишь четыре — в первый раз машина смогла самостоятельно повернуть в третьей попытке, а затем — в шестой, седьмой и восьмой. Может показаться, что в финале система «обучилась» и стала более успешно совершать маневр, но последняя снятая попытка тоже оказалась сорванной: водителю вновь пришлось резко жать на тормоз перед несущимся навстречу потоком машин. В большинстве случаев FSD видит помехи, но как будто отказывается считать их угрозой.

Видео: Youtube/Chuck Cook

Вы готовы доверять существующим системам автопилота?

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