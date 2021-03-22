Автопилот Теслы не умеет поворачивать через встречку. Пугающее видео

Из девяти попыток успешными оказались лишь четыре.

Материалы по теме Смотрите, как Тесла едет на автопилоте по оживленному ночному городу

Совсем недавно мы наблюдали за тем, как Тесла в режиме автономного вождения движется по ночному городу с интенсивным трафиком, и система Full Self-Driving (FSD) показала себя в этих условиях очень убедительно. Но что, если вы попросите автопилот Теслы повернуть налево, во двор через встречную полосу? Ютубер Chuck Cook дает ответ в отлично снятом видео.

Над экспериментальным поворотом он «завесил» съемочный дрон, а в самой Тесле поставил еще пару камер: одна снимает действия водителя (мы видим руль и педали), а вторая крупно отображает вертикальный экран на консоли — именно так окружающий мир видит система автономного вождения.

Из девяти попыток повернуть через встречные полосы налево успешными оказались лишь четыре — в первый раз машина смогла самостоятельно повернуть в третьей попытке, а затем — в шестой, седьмой и восьмой. Может показаться, что в финале система «обучилась» и стала более успешно совершать маневр, но последняя снятая попытка тоже оказалась сорванной: водителю вновь пришлось резко жать на тормоз перед несущимся навстречу потоком машин. В большинстве случаев FSD видит помехи, но как будто отказывается считать их угрозой.

На перспективном отечественном электромобиле Кама-1 тоже планируется система автопилота.

Видео: Youtube/Chuck Cook