5 странностей при строительстве М-12 Москва-Казань

Трассу строят на деньги налогоплательщиков, но для них она будет платной. И это далеко не все нестыковки масштабного строительства.

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Первая странность. Проектная смета начиналась с огромных, но более-менее вменяемых сумм. Сначала на строительство требовалось 464 млрд рублей, затем смета выросла до 650 млрд. Следующий скачок был меньше — до 705 млрд, а сегодня на прокладку трассы необходимо 730 млрд рублей — на 57% больше, чем изначально.

Вторая странность. Для строительства шести участков нашлось как раз шесть подрядчиков и, о чудо, все они претендовали на разные участки. Но и это у надзорных органов не вызвало опасений и вопросов. У привыкших к подобному россиян — тоже.

Странность третья. Уже на начальном этапе были выявлены коррупционные схемы с выкупом земель. Но уголовных дел нет. Подрядчикам просто направили предупреждения. И это нам привычно.

Странность четвертая. Строительные работы уже начались, но при этом заключение Главгосэкспертизы на все этапы строительства ожидается только в августе. К подобному ясновидению мы тоже привыкли.

Пятая странность. Вместо того чтобы связывать разрозненные из-за плохих дорог или их отсутствия города России, мы торопимся связать страны и их экономики. При этом платить за проезд по этой дороге придется всем нам — налогоплательщикам.

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Текст подготовлен по материалам публикации «Мы поедем, мы помчимся?» Сергея Зиновьева.

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