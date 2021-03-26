Денис Мантуров протестировал электромобиль Zetta (видео)

В прошлом году компании не хватило 100 млн рублей для запуска серийного производства. Базовая цена такой машинки должна была составлять 550 000 рублей.

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26 марта министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил технопарк «Жигулевская долина», где познакомился с последними наработками по проекту электромобилей Zetta. Министру показали прототип модели City Modul 1, которая должна была стать дебютной для нового российского бренда.

К визиту главы Минпромторга подготовили два образца, оба они попали на видео, снятое журналом «Автоброкер Клуб». Один из образцов — это белая машина; очевидно, именно она была ранее запечатлена на всех официальных фото проекта Zetta. Второй — автомобиль со снятыми лицевыми панелями, на его примере можно было рассмотреть основу кузова — стальной каркас. Денис Мантуров совершил небольшую поездку по территории Жигулевской долины на белом автомобиле.

Проект Zetta испытывает трудности с сентября 2020 года — тогда для запуска серийного производства электромобилей в Тольятти не хватило 100 млн рублей. Спустя месяц с небольшим Минпромторг заявил о возможном экспорте электромобилей Zetta в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию, но, судя по всему, финансовый вопрос разрешения так и не нашел.

C сентября по ноябрь 2020 года сотрудникам ООО «Зетта» не выплачивалась зарплата, в связи с чем на гендиректора Дениса Щуровского было заведено уголовное дело; впоследствии задолженность по зарплате была погашена.

Видео: Youtube/Евгений Костин