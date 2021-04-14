Great Wall выпустит «Жука», которого не сделал VW

Когда Volkswagen снял с производства New Beetle в 2019 году, появились слухи, что культовая модель переродится в 4-дверный электромобиль в ретростиле.
Похоже, что кому-то эта идея очень понравилась, и этот кто-то начал ее реализовывать. Прототип же автомобиля будет представлен на Шанхайском автосалоне, который пройдет с 21 по 28 апреля в Национальном выставочном и конференц-центре Шанхая. Этот кто-то — ORA, дочерняя компания Great Wall Motors.
Как видно на фотографиях, модель очень похожа на классический Beetle, о чем говорят закругленный капот и круглые фары, а также бамперы, как у Beetle, и форма окон. Задняя часть машины получилась более современной.
Даже салон новинки вдохновлен Beetle. Например, рулевое колесо очень похоже на оригинальное. Однако на этом сходство заканчивается, поскольку у электромобиля иные воздуховоды и есть, конечно же, широкий экран информационно-развлекательной системы.
О машине мало что известно, но Great Wall Motors описывает ее как «челнок во времени», который вызовет у владельцев чувство «ностальгии».
ORA выпустила свой первый автомобиль в 2018 году, и компания не прочь клонировать автомобили известных брендов, смешивая дизайн разных моделей. Например, es11 Good Cat, который выглядит как Nissan Leaf первого поколения, смешанный с Porsche и Mini.
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Фото: ORA