Электросамокат самоуничтожился за несколько секунд (видео) — журнал За рулем

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Электросамокат самоуничтожился за несколько секунд (видео)

Сначала шел только дым, но вскоре из двухколесного гаджета, как из реактивного двигателя, вырвались языки яркого пламени.

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Электрические самокаты обретают все большую популярность во всем мире, однако принципиально новый вид транспорта приносит проблемы, которые еще предстоит разрешить, а также таит опасности, сходные с теми, что еще недавно ассоциировались со смартфонами одной или двух популярных марок — с поправкой на масштаб аварии.

Литий-ионные батареи некоторых электросамокатов могут возгораться, и один из таких случаев недавно был зафиксирован на видео; в рунете ролик опубликован пабликом «Главная дорога» соцсети ВКонтакте. Особого внимания заслуживает голос за кадром — вероятно, он принадлежит владельцу транспортного средства: перевод к видео не прилагается, однако понять смысл всего высказывания (и даже отдельных слов) не составляет труда.

В комментариях к видео мнения высказываются различные: кто-то утверждает, что самокату просто не оказывали должный уход, а кто-то отвечает, что никакие нарушения режима эксплуатации не оправдывают таких последствий.

Видео: ВКонтакте/«Главная дорога»

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