Машины провалились под землю из-за находящейся рядом стройки (видео)

На стройке не выдержала опорная стена котлована, в результате было повреждено около десяти автомобилей.

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В Новосибирске обширный участок парковки, на котором стоял десяток машин, в одночасье ушел под землю. На этом месте строится частный медицинский центр. В процессе рытья котлована не выдержала одна из опорных бетонных стен, и грунт под стоянкой просел.

К счастью, в происшествии никто не пострадал, а автомобили получили лишь незначительные повреждения, сообщает телекомпания «Мир 24». Из образовавшейся ямы машины достали с помощью эвакуатора.

Застройщик уже связался с владельцами авто и пообещал возместить ущерб. На данный момент нет информации о том, угрожают ли последствия аварии строительному объекту, а также домам и сооружениям, находящимся вокруг.

А иногда грунт под асфальтом размывает из-за поврежденных труб — как, например, в прошлом году в Астрахани, где в такую дорожную ловушку угодил Ларгус.

Видео: YouTube/Мир 24