Еще больше и эффектнее: первые фото нового GAC GS8

Длиннее и просторнее, чем новый Land Cruiser. И с очень интересным дизайном.

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Большой кроссовер GAC GS8 продается в России с конца 2019 года, а в Китае тем временем подоспело его новое поколение. Буквально за несколько дней до официальной премьеры в сети появились первые фото новинки, а также некоторые цифры.

Машина подросла в габаритах — 4980 х 1950 х 1780 мм против 4836 х 1910 х 1770 мм у нынешнего поколения, сообщают «Китайские автомобили». А колесная база растянулась на целых 120 мм, достигнув 2920 мм. То есть во втором поколении GS8 будет на 30 мм длиннее и на 70 мм просторнее по колесной базе, чем новейший Toyota Land Cruiser 300. При этом GAC, в отличие от «японца», по-прежнему будет кроссовером с несущим кузовом, вариантами с передним и полным приводом и, скорее всего, без понижающего ряда в трансмиссии.

Размер колес также поменялся — в разных версиях будут 255/55 R19 или 255/50 R20 (у Land Cruiser 300 — 265/60 R18). Варианты компоновки салона — 6 или 7 мест, 5-местные версии пока не анонсированы. Зато известно, что будут гибридные версии — повод очередной раз вспомнить в этой публикации компанию Toyota, ведь гибридная система — 2-литровый ДВС (252 л.с., 390 Нм) плюс электромотор — разработана именно японцами. Этот же ДВС будет применяться и самостоятельно, без связки с электродвигателем. Коробка передач — 8-ступенчатый автомат Aisin.

В Китае прежний GS8 продавался с 2016 года, новое поколение сменит его уже в грядущем сентябре.

А в России GAC с конца прошлого года работает над запуском собственного завода.

Фото: «Китайские автомобили»