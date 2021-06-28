Угнал машину ГИБДД: черт дернул!

Похитителя быстро догнали, толком объяснить свой поступок он так и не смог.

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В центре Москвы житель Калуги угнал машину 1-го спецбатальона ГИБДД, когда полицейские дежурили у пересечения Моховой улицы и Воздвиженки, а свой автомобиль по халатности оставили незапертым. Момент угона попал на видеокамеру.

36-летний Олег Радченко проходил мимо, покрутился возле бесхозного автомобиля, потом сел в открытую Skoda Octavia и уехал. Его локацию моментально вычислили по системе ГЛОНАСС.

Полиция объявила план «Перехват», настигнуть угонщика удалось только на Минском шоссе. Объяснил он свой поступок тем, что его «черт дернул».

Начата доследственная проверка.

Это не первый случай угона полицейской машины, похожий случай произошел в ноябре в Тольятти.



Видео: YouTube