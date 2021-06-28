Угнал машину ГИБДД: черт дернул!

Материалы по темеПолиция поймала банду похитителей иномарок
В центре Москвы житель Калуги угнал машину 1-го спецбатальона ГИБДД, когда полицейские дежурили у пересечения Моховой улицы и Воздвиженки, а свой автомобиль по халатности оставили незапертым. Момент угона попал на видеокамеру.
36-летний Олег Радченко проходил мимо, покрутился возле бесхозного автомобиля, потом сел в открытую Skoda Octavia и уехал. Его локацию моментально вычислили по системе ГЛОНАСС.
Полиция объявила план «Перехват», настигнуть угонщика удалось только на Минском шоссе. Объяснил он свой поступок тем, что его «черт дернул».
Начата доследственная проверка.
- Это не первый случай угона полицейской машины, похожий случай произошел в ноябре в Тольятти.